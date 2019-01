Anne kanali uisurada katab lumevaip

Keskpäeval olid Anne kanali ääres vaid kaks suusatajat, üks kalamees ja talisupleja. Uisuraja juures olid näha vaid mõned uisujäljed. Samuti oli näha, et katse uisutada oli jääd katva lume tõttu luhtunud ja tervisesportlased olid tuldud teed pidi tagasi läinud.

Anne kanali uisuraja eest vastutav Riho Kollist ütles, et käis rajalt lund lükkamas kolm päeva tagasi. «Olen praegu Tallinnas, aga täna öösel või homme hommikul lähen uuesti rada sisse lükkama,» kinnitas ta laupäeva keskpäeval.

Kollist lisas, et kaks nädalat ei saanud ta plusskraadide tõttu kanalilt lund lükata, sest lume all oli vesi. Ka praegu pidavat jää olema küllaltki konarlik ja ebatasane. «Jää on üsna kehvas seisus, aga hakkab tasapisi juba paremaks minema,» ütles Kollist.