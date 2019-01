Waldorfgümnaasium tähistas juubelit lahtiste uste päevaga

Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade ühendus tähistab 2019. aastal waldorfhariduse 100. sünnipäeva terve aasta vältel toimuvate sündmustega. Jaanuaris, veebruaris ja märtsis toimuvad waldorfkoolides üle kogu Eesti avatud uste päevad, kuhu on oodatud kõik huvilised. Täna on lahtiste uste päev ka Tartu Waldorfgümnaasiumis.

«Kool ja haridus peaks ideaalis pürgima selle poole, et lapsed oleks kehaliselt terved, hingeliselt tugevad ja vaimselt, mõtlemises selged. Need on kui kolm vilja – tervis, hingejõud ja mõtteselgus, mida haridus peaks inimesele võimaldama. Siis saab inimene vabalt oma tulevikusuunad leida ja seatud sihtide järgi minna,» ütles Waldorfkool Läte IX klassi õpetaja Kaia M. Buijs.