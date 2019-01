Fotouudis: esimene uus linnaliinibuss jõudis Poolast Tartusse

Tartu Scania esinduses kontrollitakse buss põhjalikult üle, varustatakse kleebiste ja turvakaamerate ning validaatoritega. Esinduse juhi Ivo Kalmuse sõnul kulub selleks üks tööpäev. Seejärel võetakse masin maanteeametis arvele ning antakse tellijale ehk alates 1. juulist Tartu linnaliine teenindama hakkavale Go Busile üle. Masina hingeeluga tutvumiseks on Go Busil plaanis uue bussiga ka erinevaid vedusid teha.