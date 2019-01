EALL teatas elutöö preemia nominendid

Elutöö preemia määratakse inimesele, kes on pikema aja jooksul oluliselt edendanud Eesti ajakirjandust kas ajakirjanikuna või meediaorganisaatorina.

Preemia eeldab, et saaja on vähemalt 50 aastat vana. Elutöö preemia suurus on 5000 eurot.