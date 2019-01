Tartu linnavalitsus jätkab selgi aastal toetuste maksmist spordi, noorsootöö ja kultuuri valdkonna mittetulundusühingutele. Ometi arvavad mõned MTÜde esindajad ja linnavalitsuse kultuuriosakonna ametnikud, et kehtival toetuste küsimise ja maksmise korral on mitmeid puudusi. Millised need on ja kas neid on võimalik kõrvaldada?