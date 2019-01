Hiinlased näitasid Eesti treenerile rajal selga

Teppan (33) on Hiina suusakoondise treener. Tema ülesanne on valmistada maailma suurima rahvaarvuga riigi parimad suusatajad ette kolme aasta pärast toimuvaks Pekingi taliolümpiaks.

Teppan keeras pilgu minu poole ja vaatas kaks sekundit sügavalt silma. Et sõnum jõuaks ikka kohale: hiinlased on head, jõuavad sõita küll, siin pole häbeneda midagi.

Aga üks asi on takseerida hoolealuste sõitu kõrvalt, ent hoopis teine asi teha kindlaks, kui suutlikud on nad tegelikult. Sedasi tõmbas ka Teppan endale viimaks numbri selga ning läks rajale.

«Mine nüüd!» vastas Teppan mu küsimusele võiduvõimaluste kohta. Siis viskas moka otsast, et kaotust võib tulla poolteist minutit. Kahest hiinlasest kõvem, Wang Qiang, oli pakkunud, et alistab treeneri kahe minutiga.

Aga hiinlased on siiski teisest puust kui Himma või teised Eesti tugevad suusatajad, välja arvatud ehk koondise esinumber Karel Tamjärv. Kahe minutiga Teppan küll neile ei kaotanud, aga laias laastus pooleminutiline allajäämine on siiski selge märk, et «pojad» on lõpuks «isast» üle kasvanud.