Tartu linnaraamatukogu külastajaid võtavad vastu nädala näod

Andrus Peegli näituse ühel pildil (esiplaanil) on filmi «Klassikokkutulek» peaosaliste kolmik.

Tartu linnaraamatukogus saab vaadata näitust «Nädala näod». See on valik Andrus Peegli autoritehnikas ja originaalsuuruses portreedest, mis on ilmunud möödunud aastal laupäeviti Postimehes.