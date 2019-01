See oli kümme aastat tagasi.

25. jaanuari pärastlõunal põrkasid Järvamaal Ussisoo lähedal kokku Tallinna poolt tulnud hall Renault Laguna, kus olid ema, isa ja kaks teismelist last, ning Tartu poolt tulnud sinine Peugeot 206, kus istus viis noort. Esimeses autos hukkusid tagaistmel olnud tüdrukud. Teises autos juht ja tema kõrvalsõitja. Need on mõned kärbitud read uudistest, mis toda sündmust kirjeldavad.