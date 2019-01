Kirjanik Vahur Afanasjev: Peipsiveer ei ole ääremaastunud ja vaene kant

Jaanuari alguse kaamospäevadel sai temast ametlikult Tartu linnakirjanik. See tähendas linnapea käepigistust ja tähendab ka igakuist stipendiumi 1000 eurot kuus. Vahur on seltskondlik. Ta on kirjanik, kes inimestega vesteldes oma ajus vist salamärkmeid teeb. Sõber Priit Salumaa ütleb, et Vahurist võib saada järgmine suur Eesti kirjanik.