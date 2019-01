Tänavu saab Tartu üheksa uut avalikku elustamisaparaati

Tartu kiirabi koolitusjuht Andras Laugamets teab, et Aura veekeskuses on elustamisaparaati edukalt kasutatud koguni kaks korda. See ei tähenda tema sõnul, et Auras oleks ohtlik ujumas käia, pigem vastupidi. «Äkksurm oli, on ja jääb, aga sellest on võimalik tagasi tulla, kui inimesed reageerivad õigel ajal,» ütles Laugamets.