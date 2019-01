Gea Kangilaski: liiklemine ratastoolis – kui raske see peab olema?

Suvi ja talv on ratastoolis liiklejale väga erinevad ajad. Meie teepuhastuse kvaliteet on selline, et külmunud lumevall või, vastupidi, hiiglaslik sulamisveest tekkinud lomp võib madalale viidud kõnniteeservast loodetud kasu ristmikul täielikult kaotada. Bussipeatustes tekivad lumevallid otse peatuse ja bussitasku vahele nii, et ratastooli või lapsevankriga liikujale võib buss jääda kättesaamatuks ka siis, kui see on madala sissepääsuga.

Kesklinnas saab inimene paluda teeületusel abi ja ratastoolis liikuv inimene tihti peabki seda tegema. Näiteks kui roheline tuli põleb vaid 12 sekundit ja tee on kaldu, nagu on Kaarsillalt raeplatsi poole. Mõnikord peab ratastoolis liikuja valima teeületamiseks hoopis pikema diagonaalmarsruudi, sest äärekivi pole kogu ülekäiguraja ulatuses sama kõrge, nagu näiteks on juhtunud Riia tänava ülekäigukohas Kvartali ja kaubamaja vahel.

Miks ei ole me suutnud luua päriselt mõnusat linnaruumi isegi kesklinnas? Miks on lumekoristuse kvaliteet pidevalt pinnuks silmas? Miks satuvad suvel müügitelk, tara või mõni muu takistus kõnniteele ette nii, et ratastooli või lapsevankriga ei ole tänav enam mugavasti läbitav või on läbimatu? Miks ei teavitata sellistest takistustest, ehkki teavitame kõigist autoliikluse takistustest?

Uusi rattateid, lahendusi ja radasid kergliiklejaile me arutame ikka veel üksikute projektide haaval. Nii saamegi kaleidoskoobi eriilmelistest lahendustest, mis tekitavad liiklejas segadust: siin rattatee nüüd lõppes, kummal teepoolel ta pärast ristmikku edasi kulgeb?

Kui konarlikuks võib olla külmunud kõnniteed kattev jääkiht? Kui sügavad võivad olla autodest teesse sõidetud roopad? Kas sademeveest kogunev lomp võib laiuda mitmeid meetreid pea kogu lumesulamise aja? Kui kõnnitee ei ole sõiduteest tänaval eristatud, kui lähedale hoonetele võib parkida? Kas lapsevankri ja ratastooliga inimese sundimine keset tänavat, sest parkivad autod takistavad mujal liiklemist, on loomulik ja sellega peab lihtsalt leppima? Kas vaegnägijaile mõeldud märgistust peabki olema nii raske leida? Kas teeületuseks rohelise tule nõutamise nupp peab olema postil, mille betoonjalus on nii lai, et ratastooliga ligi ei pääse?

Invatõstukid lakkavad töötamast ja lahendusi otsime aastaid, kuulsaim näide on loomulikult Tartu vaksal. Mõnigi kord paikneb invatõstuki juhtimispult kohas, kus seda otsidagi ei oska, ja seda on keeruline kasutada.

Ettevõtjad, söögikohtade omanikud, avalike hoonete haldajad, kultuuriasutuste töötajad ja spordisaalide pidajad väga tihti ei lisa peasissekäikude juurde infot selle kohta, milliselt majaküljelt on võimaldatud sissepääs ratastooli kasutajale ning kas seda üldse on.

Kas kunagi saavutame hea tava, mille järgi takistused erivajadusega liikleja radadel ja teenuste juurde pääsemisel on vähemalt samasuguse prioriteetsusega nagu ootamatult tekkinud tänavaaugud?