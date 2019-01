Tartu ülikool plaanib viia Eesti idufirmad uuele tasemele

TÜ programmis on ühendatud teadus ja ettevõtlus. «Meie eesmärk on aidata ülikooli tippteadusel jõuda ärisse ja ühiskonda, inspireerida inimesi ettevõtteid rajama, toetada teaduspõhiste idu- ja kõrvalfirmade uuenduslikke ideid ja projekte koostöös partnerülikoolidega,» rääkis Tartu ülikooli arendusprorektor Erik Puura.

Ta lisas, et partnerluse pikemaajaline eesmärk on teha rahvusvahelist koostööd, et suurendada teaduslikul uurimusel põhinevate firmade ellujäämise tõenäosust ning tagada nende edu.