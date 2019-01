Elektriteatris algab linnafilmide eriprogramm

23.-27. jaanuarini linastub Elektriteatris linna- ja arhitektuurifilmide eriprogramm. Kavas on mängu- ja dokumentaalfilmid, milles pööratakse erilist tähelepanu tavapäraselt pigem tagaplaanile jäävale linnakeskkonnale.

Linateoste vahendusel saab nautida linnapoeesiat, vaadata vanu klassikuid uue pilguga, ent teritada ka kriitilist meelt. Filmid juhatavad sisse linna- ja filmiarmastajatest spetsialistid, nende seas semiootik Katre Pärn ja keskkonnapsühholoog Grete Arro. Programmi kuraator on urbanist ja Linnafestivali UIT korraldaja Kadri Lind.

Kavas on seitse filmi, millel kõigil on rääkida lugu oma linna kohta. Vaataja kutsutakse kaasa linnadesse nagu Barcelona, Kopenhaagen, New York, Rooma, Pariis, Winnipeg ja Berliin. Teekonnal visatakse nalja modernistlikku arhitektuuri üle («Minu onu»), võideldakse linnaelanike õiguste eest («Ada linnapeaks») ja tuntakse arhitektuuri tervendavat jõudu («Columbus»).