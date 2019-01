Jaak Valge: EKRE-lt nõutakse kõrgemaid eetikastandardeid kui teistelt

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esinumbrina Tartus parlamenti pürgiv ajaloolane Jaak Valge leiab, et Eesti poliitikas on kired viimasel ajal saavutanud liiga kõrge temperatuuri. Peaksime üksteist rohkem austama, ütleb ta.

Möödunud nädalal pälvis EKRE üle-eestilist tähelepanu sellega, et Tartu linnas teise numbrina kandideeriv Ruuben Kaalep oli varjunimede alt kommenteerinud sotsiaalmeedias poliitilisi arutelusid ning jõudis Bert Valteri nime kasutades koguni Eesti Päevalehe arvamusküljele. Jaak Valge, kuidas teie erakond on sellele vaadanud ja mida teinud, et niisuguseid olukordi tulevikus vältida?