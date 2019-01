Pühapäeval täitus Tartus Karlova lasteaias Helika töötaval õpetajal Tiina Mitil, keda 2013. aastal tunnustati aasta lasteaiaõpetaja aunimetusega, 50 aastat esimesest tööpäevast. Selle aja jooksul on toimunud palju muutusi: kasvatajatest said õpetajad, asutuse lasteaiast linna lasteaed, ka tehnoloogia on arenenud ja iga teise sõna ette käib «nuti». Aga Miti sõnul on lapsed ikka samasugused nagu pool sajandit tagasi.