Ropka tööstuspargis jätkub maa müük

Kinnistu hoonestamise tähtaeg on kolm aastat müügilepingu sõlmimise päevast arvates, hoonestamise kohustus loetakse nõuetekohaselt täidetuks, kui on väljastatud ehitise kasutusluba.

Inseneri 1 enampakkumine on seotud Inseneri tänava rajamisega. Tartu linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven selgitas, et linnavalitsus on lepinguga seadnud Inseneri 1 kõrval asuvale 25 000-ruutmeetrisele Inseneri 4 kinnistule hoonestusõiguse, sinna tahab 2021. aastaks suure tootmishoone rajada metalliettevõte OÜ Torm Metall. «Seoses sellega tuleb linnal välja ehitada Inseneri tänav ja vajalikud kommunikatsioonid,» sõnas Urmas Ahven. «Et linn teeb sinna tänava, otsustatigi ka naabruses olev kinnistu müüki panna.»