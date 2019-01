Valdis Kaskema mullu suvel oma maasikapõllul. FOTO: Kristina Traks/Maa Elu

Pühapäeval hukkus Otepää lähedal mootorsaaniõnnetuses 49-aastane Tartumaa maasikakasvataja Valdis Kaskema, kes oli päeva veetma läinud koos venna Varmo Kaskemaga. Valdis Kaskema oli mootorsaanisõiduga tegelenud aastaid. Sageli käisid nad koos vennaga suusatamas või saaniga sõitmas.

Eesti suurim maasikakasvataja oli tuntud paljude põllumeeste seas, Valdis Kaskema aitas neid alati nõu ja jõuga.

Senistel andmetel kaldus mees mootorsaaniga sõites matkarajalt välja ning maandus pärast õhulendu põllule. Kuigi Valdis Kaskema kandis kiivrit, olid tema vigastused siiski nii tõsised, et venna ning kiirabi korduvad katsed teda elustada luhtusid.

Vend püüdis päästa

Varmo Kaskema ütles, et õnnetusehetkel olid nad samuti koos ning tema oli esimene, kes üritas venda päästa. «Mitte kedagi teist ei olnud lihtsalt seal,» ütles ta. Valdis Kaskema oli ligi kümme aastat nooremale vennale isa eest, sest isa neil ei olnud. «Meil polnud kunagi tülisid ja kõik imestasid, kuidas kaks venda nii hästi läbi saavad,» lausus Varmo Kaskema.

Aia puukooli perenaisel Janne Vaaderpallil jagus Valdis Kaskema kohta vaid kiidusõnu. «Ta tegi Lõuna-Eesti põllumajanduse heaks rohkem kui maaeluministeerium,» ütles ta. Kuigi Vaaderpall kasvatas maasikaid vaid poolel hektaril, jagus Kaskemal oma 40-hektarise maasikapõllu kõrvalt ikka aega, et telefonile vastata ning Vaaderpalli küsimustele vastuseid anda. «Kõik maasikakasvatajad teadsid teda. Piisas vaid nimetada Valdist ja kellelgi ei tekkinud küsimust, kes ta on,» rääkis ta.

Vastused Poolast

Valdis Kaskema aitas ka Janne Vaaderpallil maasikakasvatusega alustada. Ta rääkis algajale kõik põhitõed, näiteks kuidas õigesti maasikaid väetada. «Ütlesin küll, et aitad konkurenti. Tema ütles ikka, et konkurendid on Poolas.»

Vaaderpall ütles, et kui muidu oli Valdis Kaskema mees, kel oli igale küsimusele vastus, siis nüüd tuleb vastuseid otsida kas Poolast või Hollandist. «Mul oli 15 küsimust kirja pandud, et kevadel lähen ja küsin tema käest,» nentis ta.

Möödunud aasta suvel kirjutas Maa Elu Valdis Kaskema maasikatest, mis olid nii ilusad, et eestlased ei uskunud, et marjad on kodumaal kasvatatud. Valdis Kaskema soovitas toona eestlastel julgelt proovida uusi sorte peale menuka «Polka».

Ta julgustas eestlasi proovima hoopis «Asia» sorti marju. Aga nendega oli väike probleem: tema kasvatatud «Asia» maasikad nägid välja nii ilusad ja lopsakad, et eestlased mõnikord ei uskunud, et sellised marjad tõepoolest Eestimaal on valminud. «Ta on liiga ilus, liiga suur, liiga läikiv. Õigeks Eesti maasikaks peetakse pigem pisikest, lögast ja välimuselt tagasihoidlikku marja,» rääkis mees veel möödunud suve alguses.