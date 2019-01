Tartu bussijaama paigaldatakse elustamisaparaat

AED elustamisaparaat on juba paigaldatud Vanemuise teatrisse ja Vanemuise kontserdimajja, Tartu ülikooli raamatukokku ja Tartu turuhoonesse. Kolmapäeval paigaldatakse aparaat bussijaama ning Pauluse kirikusse.

Tartu linnavalitsuse tervishoiuteenistuse juhataja Piret Väljaots kinnitas, et aparaadi abil saab elustamisega hakkama iga inimene. «Aparaat annab täpsed juhised vastavalt elustamist vajava inimese seisundile ja elustaja saab kindlustunde, et teeb kõike õigesti,» lausus Väljaots.

Kuna ärevusega võivad abistajal meelest minna olulised sammud abi andmisel, tuletab aparaat meelde kiirabi kutsumise ning juhendab südamemassaaži tegemisel. Aparaat on täisautomaatne ning teeb vajadusel ka elektrišoki, mille õigeaegsusest oleneb sageli inimese elu.

OÜ Hansa Medical viib koos aparaadi paigaldamisega läbi AED ja elustamisvõtete lühikoolituse nii asutuse töötajatele kui seal hetkel viibivatele külastajatele. Aparaadi kasutamine on häälkäskluste abil lihtne ning inimene ei pea kartma, et ta teeb abiandmisega kellelegi viga. Pigem on koolituse eesmärk inimestele teadvustada aparaadi kasutamise olulisust.