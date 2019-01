Kettagolfarid korraldavad pühapäeval Tõrvandi parkmetsas rahvakogunemise

Kogunemise eesmärk on vallajuhtidele näidata, kui palju kettagolfi harrastajaid Tõrvandis aastaringselt mängida soovivad.

Silver Saks selgitas, et soovib rahvakogunemise teha kõige sõbralikumas võtmes. «Üritus on mõeldud peredele ning ootame sinna ka valla esindajat,» sõnas Saks. Erimeelsuste vältimiseks registreeris Saks rahvakogunemise politseis ning saatis ka valda vastava teate.

«Vallale teate saatmise järel helistas mulle härra Sarapuu (Kambja vallavolikogu esimees Heiki Sarapuu-E.A.), kes korduvalt väitis, et neil ei ole midagi karta, kuid temale jääb väga arusaamatuks ürituse eesmärk ning tema oma otsust kõigest olenemata muuta ei kavatse. Hetkel oleks meie soov discgolfipark koheselt taasavataks ning erinevad spordialad võiksid taas ühes pargis eksisteerida,» lisas Saks.

Ta rõhutas, et Tõrvandi parkmetsas toimuva ürituse eesmärgiks ei ole kedagi rünnata, vaid anda omavalitsusele selgelt ja rahumeelselt aimu kui palju inimesi hoolib Tõrvandi kettagolfipargist ning võimalusest seda aastaringselt kasutada. «Siiani on jäänud mulje, et agressiivsus, lärmakus, järjepidevus ja survestamine on see, mis hetkel sihile viib,» lisas rahvakogunemise korraldaja.

Kohal volikogu esimees

Kambja vallavolikogu esimees Heiki Sarapuu sõnas, et on kohtumisest teadlik ning plaanib pühapäeval kohtumisest osa võtta. Ta on ka teadlik kohalike murest, mis seisneb selles, et kettagolfi mängimine toob iga nädal parkmetsa mitusada inimest, kes siis autosid võõrastele kruntidele pargivad, aeg-ajalt seal lärmi löövad ja sellega kohalike rahu häirivad.

Sarapuu on arvamisel, et kettagolfarid on peaasjalikult ikka rahumeelsed spordiharrastajad, kuid möönis, et nii mõnigi seltskond on seal jäänud sportimisega liiga hilja peale ning liialt palju lärmanud. «Aga seda märki ei saa kindlasti külge panna kõigile kettagolfi mängijatele,» lisas ta.

Samas on Sarapuu seda meelt, et kettagolfirajad jäävad Tõrvandi parkmetsas endiselt suletuks kuni lume minekuni. «Tahame vallavalitsusega korraldada pärast lume sulamist ühise kokkusaamise, kus osalevad nii kettagolfi mängijad ja ka Tõrvandi parkmetsa piirinaabrid, et leida Tõrvandi parkmetsa kasutuseks kõigile sobiva lahenduse,» lisas Sarapuu.

Otsivad uut platsi

Kettagolfist häiritud parkmetsa piirinaabrid saatsid kaks nädalat tagasi vallavalitsusse ametliku kirja, kus seisis, et neil pole enam midagi vallavalitsuse ametnike ja vallavolinikega arutada, sest kogu info on nad juba varem vallavalitsusele edastanud. «Selleks, et taastada kaotsiläinud usaldus nii Teie (vallavolikogu esimehe-E.A) kui ka vallavanema vastu, tuleb sulgeda Tõrvandi kettagolfi park, mida vallavanem 4. detsembril 2018. aastal ümarlauas meile lubas,» seisis 10. jaanuaril Heiki Sarapuule saadetud kirjas, millele oli alla kirjutanud Tõrvandi parkmetsa piirinaabrite nimel Jaanika Saarepuu.