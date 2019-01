Eva Kams: poolik haldusreform soosib üksnes vallajuhtide kaugenemist rahvast

Kui küsida külaelanikult, kuidas muutis tema elu aasta eest ellu viidud haldusreform, järgneb tõenäoliselt õlakehitus – päris haldusreformi ju ei toimunudki, nihutati üksnes valdade piire. Tõeline reform tähendab aga palju enamat.

Samas leidub küllalt neid, kelle õiglustunnet valdade liitmine omajagu riivas. See sai esimest korda haiget siis, kui mõni vald kergitas enne haldusreformi ka tagasiulatuvalt oma juhtide palku üksnes selleks, et nad saaks riigilt pärast liitumisega kaasnevat töökoha kaotust võimalikult suure kompensatsiooni poole aasta kuni aasta palga ulatuses.

Teist korda sai õiglustunne viga pärast seda, kui mitmed priske, 10 000 – 30 000-eurose kompensatsiooni saanud endised vallavanemad maandusid uute omavalitsuste abivallavanemate ametikohale, selmet teha ruumi tõhusamale asjaajamisele.

Ja muidugi ei peetud paljuks maksta valdade juhtidele ka kopsakaid preemiaid pikkade aastate jooksul tehtud tubli töö eest.

Kolmandat korda sai inimeste õiglustunne haiget siis, kui ühendomavalitsuste juhtide palgad volikogude heakskiidul hoogsalt kerkima hakkasid, Tartu- ja Jõgevamaa vallavanematel kuni 3300 euroni. Tartu linnas veelgi kõrgemale.

Palgatõus veerandi kuni kolmandiku ulatuses polnud mingi probleem. Haldusterritoriaalse reformi paratamatu kaasnähe oli see, et paljude ühendomavalitsuste juhid ei tajunud enam vastutust valija ees. Väikestes kogukondades oli vallavanema sissetulek ja ka töö tõhusus inimestel pidevalt silme ees, nüüd vististi tekkis poliitikuil illusioon, et valijad asuvad turvalises kauguses. Raha tuleb mingist müütilisest eelarvest, mitte maksumaksjalt!

Omavalitsuste ühinemistega kaasnesid kulissidetagused kokkulepped, mille tulemusena pole asjaajamine neist valdavas enamikus põrmugi tõhusamaks muutunud. Lepiti kokku, et ametnikud saavad tööd, ja nii oligi näiteks Mustvee vallas eelmise aasta aprilli alguse seisuga ametis viis sekretär-registripidajat.

Või mida teeb 14 000 elanikuga Elva vallas üks 3200-eurose palgaga vallavanem ja kolm 3000-eurose kuupalgaga abivallavanemat? See on omavalitsusele tohutu koorem. 5500 elanikuga Peipsiääre vallavalitsuses töötab ligi 40 inimest, ja seda on ilmselgelt liiga palju. 5000 elanikuga Kastre vald saab kodulehe andmetel samal ajal hakkama 24 ametnikuga.

Loomulikult ei arva ma sugugi, et praegused vallad peaksid olema sama õhukesed kui reformieelsed, mis ei saanud enam oma põhiülesannete täitmisega hakkama. Küll aga olen südamest veendunud, et Peipsiääre inimesed saaks hakkama ka neljandiku võrra väiksema vallavalitsusega.

Sellal kui vallavalitsustes endis on töötajaid üleliia, virelevad nende allasutuste palgalised sageli 600–800-eurose brutopalga peal. Riigieelarvest palka saavate kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu alammäär kerkis tänavu 1300 eurole, aga kultuurimajade ja raamatukogude töötajaid ning muusikakoolide õpetajaid see ei puuduta. Pole siis ime, et järjest vähem on neid, kes suudavad ja tahavad valdade kultuurielu vedada.