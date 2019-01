Loovjuht ja lavastaja Ivar Põllu arvab, et Uus Teater saab pärast teatrimaja ostmist hakata tegema pikemaid plaane.

Päevast päeva pikenev punane triip Tartu Uue Teatri veebilehel näitab, et peagi on kogunenud nii palju raha, et seni rentnikuna Laial tänaval punastest tellistest majas tegutsenud teater saab selle endale päriseks osta. Teatri loovjuht Ivar Põllu vastab küsimustele, mis sellega kaasneb ning mida uut toob alanud aasta Tartu Uuele Teatrile veel kaasa.