Vanatehnikaklubi äratab aianurgas vaikselt mädanenud puubussi uuele elule

Puubussi uhke juht sai Napast olla kaks aastat poole sajandi eest Nõukogude sõjaväes aega teenides. Nüüd on Napast vana semu juurde tagasi jõudnud, kui taastab kodulinnas Tõrvas masinat, mis teenis pikki aastaid Valga EPTd, jõudis 1990. aastate alguses Tartu näidissohvoosi (hilisem Tartu Agro) ning kingiti nelja aasta eest vanatehnikaklubile Levatek, kuhu kuulub ka Napast. Mullu sügisel leiti, et aeg on küps anda bussile uus hingamine, seda enam, et tänavu 1. septembril tähistab TARK oma 70. sünnipäeva.