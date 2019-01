Kunstimuuseumi vana maja oksjonil osales üks huviline

Raekoja platsist poole kilomeetri kaugusele jääv Vallikraavi 14 kinnistu on 2592 ruutmeetrit suur, hoones on pinda 1266 ruutmeetrit. Sealsed ehitised on väga halvas seisus ja vajavad kapitaalremonti. Aastal 1876 elumajaks ehitatud Vallikraavi 14 hoonele on 2016. aastal tehtud ekspertiis, milles hinnati lagede puidust peatalade seisukord kriitiliseks. Samuti on vaja rekonstrueerida katus, suurendada hoone soojuspidavust, uuendada vundament jne.