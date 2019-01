Kettagolf ajas Tõrvandi parkmetsa piirinaabrid ja sportlased tülli

Silt Silver Saksa pea kohal kõlab praegu eriti irooniliselt, kuna Tõrvandi parkmets on lume sulamiseni kettagolfaritele suletud.

Eelmisest nädalast ei tohi kettagolfi harrastajad käia Tõrvandi parkmetsas oma meelisspordiga tegelemas. Tõrvandi parkmetsa kettagolfiraja infostendil ilutseb kiri, et 14. jaanuarist on parkmets suusatajate päralt. Ka kettagolfikorvide küljest on ketid lahti kruvitud.