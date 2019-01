Baltikumi suurim ärifestival stardib homme kolmandat korda

Konverentsi kommunikatsioonijuht Triin Kand selgitas, et kuna sTARTUp Day vastu huvi tundvate inimeste hulk on nii palju kasvanud, otsustati see mitme päeva peale jagada. «Pealegi on ka korraldusmeeskonnal üha rohkem ideid, kuidas üritus osalejatele võimalikult põnevaks muuta. Paraku on igas päevas kindel arv tunde, mistõttu polnud muud teed, kui konverents mitme päeva peale laiali laotada,» lisas Kand.