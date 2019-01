Saade toob ekraanile ärevad hetked Puurmani ja Tartu vahel

Ühel päeval helistab häirekeskusesse Puurmani poolt Tartusse kihutav pereisa Priit ja teatab, et kõrvalistmel on tema naine, kes ilmselt kohe hakkab sünnitama. Kõne ajal juhtubki see, mida mõlemad kõige rohkem kardavad – algab sünnitustegevus. Tartust hakkab neile vastu sõitma kiirabibrigaad, kuid on selge, et õigel ajal nad sünnitaja juurde ei jõua ning sünnitajat abistama peab pereisa.