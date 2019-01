Tartumaa rahvatantsujuhid teevad maakonna lastele oma tantsupeokese

Tänavu 150 aastat tagasi toimus Tartu esimene laulupidu. 2019. aasta juubelilaulu- ja tantsupidu peetakse Tallinnas ning kannab nime «Minu arm». Üldlaulupeole on oodatud mudilased ja lapsed ka maakonnast, aga üldtantsupeole saavad teistest maakondadest pürgida vaid 6.–8. klassi õpilased. 2.–3. klassi omadest pääsevad suurele tantsupeole üksnes Tallinnas ja Harjumaal elavad lapsed. Maakonna tantsupidudele on samuti oodatud tantsijad alates esimesest klassist. Lasteaialastele on varem tehtud eraldi pidu ning möödunud aastal osales seal ligi 650 mudilast.