Tartus on juba tunda ärifestivali sTARTUp Day 2019 hõngu

«Esimest korda on see kahel täispikal päeval. Ka oleme suutnud kasvatada põhiprogrammi mahtu ja kvaliteeti,» rääkis sTARTUp Day peakorraldaja Ermo Tikk.

Festival toob kokku 4000 osalejat ja üle 100 esineja tervest maailmast. Programm on jagatud kolmele lavale ja seitsmesse seminariruumi. Lisaks suur demo- ning partnerala, pitchingu-võitlused ja palju muud.

Festivali programmis on 19 teemaplokki.

«Kuna üritust korraldab Tartu ettevõtluskogukond, siis on paljud festivali teemad on valitud selle järgi, millega meie kogukond tegeleb ja mida arendada soovime,» rääkis Tikk.

«Räägitakse, et Baltikumis on hea tehniline võimekus, kuid puudu tuleb äri- ja turunduslikust kogemusest. Sel aastal on meil festivalil väga tugev turundusplokk, kus ettekannetega astuvad üles turundusgurud, kes töötanud Google’is ja Tinderis,» rääkis sTARTUp Day programmijuht Sven Illing.