Homme kell 6.41 näeb täielikku kuuvarjutust, vaatlejaid ootavad AHHAA ja Tartu tähetorn

Täisvarjutuse aeg on kella 6.41 ja 7.43 vahel.

AHHAA katusel saab varjutust vaadelda alates kella 5.30 ja seda kuni kella 8ni. Umbes kell 7.45 kaob Kuu AHHAA planetaariumi kera taha peitu. Vaatluse korraldajad lohutavad, et kurvastada ei maksa, kuna näha on ka idataevas lähestikku tõusvat Veenust ja Jupiteri.

Kuuvarjutusest on võimalik nutitelefonide ja muude pildistavate aparaatidega teleskoobi vahendusel pilti teha. Peegelkaamerate omanikud saavad kaamerad otse teleskoobi külge kinnitada ja omal käel tõelist astrofotograafiat proovida, teistel sõltub pildikvaliteet stabiilsest käest.

Esmaspäeva varahommikul pääseb AHHAAsse küljeukse kaudu, see tähendab, et majja tuleb siseneda AHHAA ja spordihoone vaheliselt tänavalt. Osalejatele pakutakse kosutuseks sooja jooki.

Vaatlused toimuvad vaid selge ilma korral ja on tasuta. Katusel on jahe ja võib olla tuuline, seega soe riietus on tungivalt soovituslik.