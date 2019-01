Gerta Virolane saab täna 105 aastat vanaks

Nimelt hakkas Gerta Virolasel paari päeva eest puus valutama. Ja nii pahasti, et juba eile ei saanud ta voodist istuligi. Sünnipäevalaps palus teda mitte sellisena pildistama tulla, ja määras uue aja mõne päeva pärast, et siis vast on parem. Nii ongi selle loo juures mullu tehtud pilt.

Saja viies aasta on toonud Gerta Virolasele muutusi teisigi.

Kui üle-eelmisel aastal suri ta kõige vanem poeg, kes nüüd oleks olnud 85, siis eelmisel aastal suri kõige noorem poeg, kes oli ainult 64.

Vaid Gerta teab, mis tunne on elada nii vanaks, et sul tuleb hakata matma oma lihaseid lapsi. Ta on üles kasvatanud kokku seitse last, viis poega ja kaks tütart.

Ka Gerta parim seltsiline, koer Bibi on surnud. Elas 15-aastaseks, ja läks. Gerta kurvastus oli väga suur.

Kõikide hoopide kiuste peab tänane sünnipäevalaps siiski hästi vastu.

Hea on see, et Gerta käis mõne kuu eest silmaarsti juures ja nüüd näeb ta jälle ajalehte lugeda ja televiisorit vaadata. Gertale lähevad uudised korda ja mälu on tal samuti hea. Kui suguvõsas läheneb kellegi sünnipäev, on tema see, kes sündmust meelde tuletab.