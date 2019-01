Paul Neitsovi uus plaat sündis lõpparvest mängupõrguga

«Uuele plaadile jõudvad lood on sündinud väga raskel ajal, seega on albumil vähemalt minu jaoks suurem väärtus,» lausus 25-aastane Neitsov. Veel eelmisel aastal veetis ta aega kasiinodes, olles mänginud oma raha mänguautomaatides maha neli aastat. «Sõltuvusest ei saa ilmselt elu lõpuni lahti, see käib minuga alati kaasas,» märkis ta. Ometi jõudis ta mullu otsuseni, et lõpetab mängupõrgute külastamise ning on lasknud endale ka kasiinode külastuskeelu peale panna.