Õudsed lood, jäle materjal, aga siiski terve poeesia helges kunstisaalis

Tekstiilikunstnik Tuuli Vahesaar huvitub neist päris kindlasti, sest talle meeldib koleduse ilu. Tema ei koo ainult kangast, vaid ta eksperimenteerib, olles vahepeal maalikunstnik ja vahepeal skulptor.

Tema väljendusvahendeiks sobivad linnusuled, linatakk, okastraat, punased platvormkingad ja vana seinakell. Samuti meeldib talle katsetada inimkehalt võetud kipsjäljenditega. Mismoodi siis?

Tuleb minna Tuuli Vahesaarele näitusele Nooruse galeriisse, et seda mõista.

Näitust «Lõksus» raamivad mälu augud ehk herilasepesa meenutavad ja linakiududest ehitatud ümarad vormid, valged augud ühes seinas ja mustad teises.

Kunstnik leiab, et mälu on omamoodi lõks, kust saavad alguse inimeste tunded, elamused, hirmud, sõltuvused ja eelarvamused ning neist lõksudest vabaneda pole lihtne. «Mällu talletunud asju on võimalik küll alla suruda või neid lihtsalt unustada, siiski jääb kõik kuhugi alles,» ütleb ta.

Inimesel tuleb ta meelest lõksus olemisega kas kohaneda või veel parem: end sellest inspireerida lasta. Nooruse galeriis, mälu aukudega seinte vahel, ongi Tuuli Vahesaar üles seadnud iseenda isiklikud lood.

Mälu augud. FOTO: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Jänesepuuris lõksus

Tuuli Vahesaar mäletab, et kui ta oli nelja-aastane tüdruk, pidas ta vanaema Võrtsjärve ääres jäneseid. Ta mäletab jänesepuure ja seda, kuidas ta tahtis loomadele väga lähedal olla. Lõpuks ronis ta ühte puuri, pani puuriukse kinni ning oli seal koos jänestega lõksus, jänesed muidugi šokis.

«Ma olin selle seiga täiesti unustanud, aga kui ma oma jänesekõrvadega tööd tegin, siis tuli kõik meelde,» räägib ta. «Iial ei tea, mis saab päästikuks, mis selliseid mälestusi vabastab.»

Ürask. FOTO: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Tuuli Vahesaar seisab oma teose ees, kus ta on sidunud kokku kümneid ja kümneid karvadest puhastatud ja kuivatatud jänesekõrvu nii, et need kokku kujutavad otsekui üraskite käigusüsteeme.

«Ka ürask on seal ju mingitpidi lõksus puukoore all,» ütleb kunstnik.

Teose nimi on «Ürask».

Kuldsed kõrid

Seinal on kaheksast veise hingetorudest pannoo. Hingetorud on tihedalt üksteise kõrval ja kullavärviga üle pintseldatud.

Ventilaator. FOTO: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Ega see väga ilus ei ole, tunnistab Tuuli Vahesaar. Aga kui mõelda, et hingetoru kaudu ventileeritakse kopse ning et see on elamiseks väga vajalik tegevus, muutub hingetorudest teos, pealkirjaga «Ventilaator» ilusaks.

Tuuli Vahesaare puberteediealine poeg on inspireerinud teda võtma lapse selja taha põimitud kätelt kipsjäljendid ning esitlema neid näitusel nööriga kinniseotult. Nööri küljes ripuvad küll käärid, millega võiks köidikud läbi lõigata. Aga kuna käed on kinni seotud, siis ei ulatu need käärideni.

Käed ise muutuvad üleavalt poolt käsivarsi aga otsekui tiibadeks.

Puberteet. FOTO: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Klassikalise puberteediea väljendus: sa oled natuke abitu ja iseenda kammitsais, teisalt tunned, et kuldsed tiivad on seljas ja kõik on võimalik.

Teose nimi on «Puberteet».

Kord ma olin süütu