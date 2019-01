Lugu rohelise maastikuga maalist, millelt päike purikad sulatas

Maaliõpetaja Monika Kiho juhendamisel on sellel teosel kokku seitse autorit. Need on Ranno, Targo, Mark, Mari-Liis, Oliver, Dario ja Kaur.

Tööperiood kestis kokku kaks kuud ja maaliseansse oli kümme. Ka raam on valmistatud Maarja koolis puutööõpetaja Kristjan Tasa oskuslike käte vahel.

Maarja kooli direktor Jaanus Rooba ütles, et maalimine oli väga loominguline protsess, kus tuli nii luua kui loodut kustutada.

Õpetaja Monika Kiho meenutas, et esimesed tõmbed lõuendile tegi ratastoolipoiss Mark.

Maarja kooli lapsed maalivad üht ja sama teost. FOTO: Monika Kiho

Teised jätkasid. Siis juhtus, et ühel seansil maalis Ranno liigagi jõuliste pintslitõmmetega varemloodu valge värviga üle. Õpetaja ütles, et need olid kui jääpurikad keset rohelist aasa. Aga kuna Ranno joonistas ka päikese, siis kustutas õpetaja purikad tasapisi ära ning ütles, et päike ju sulatab neid.

Majad sündisid pildile hiljem ja kui need valmis said, siis paistis taamalt veel üks maja, mida keegi algul polnud märganud. Kõige lõpuks joonistas Targo pildile kolm lille.

Maarja kooli lapsed maalivad üht ja sama teost. FOTO: Monika Kiho

Tartu Maarja kool on erivajadustega lastele mõeldud kool, kus õppetöös kasutatakse ka ravipedagoogikat.

Monika Kiho sõnul on maalimisel rahustav ja soojendav mõju. See tegevus aitab kuuldud juttu kinnistada, toetab mälu, õpetab keskendumist ning ka iseenda tajumist. Et kus on mu käed ja mida nendega teha. Samuti arendab motoorseid oskusi.

Maarja kooli direktor Jaanus Rooba rõhutas, et maal on esimene niisugune õpilaste loodud kunstiteos, mida näeb laiem avalikkus ning mida eksponeeritakse kauem kui mõnel näitusel.

Maali tellis Maarja koolilt abivahendite keskus Invaru. Vastu võttis selle Invaru klienditeenindusjuht Kadri Tiido.

«Sellised tööd just erinevate abivahendite kasutajatelt on meie esindustes juba tasapisi traditsiooniks saamas ning on äärmiselt hea meel, et nüüd ehib ka meie esimest Lõuna-Eesti esindust Tartus Maarja kooli laste looming,» rääkis ta.

Maarja kooli laste akrüülmaal maastiku, majade ja lilledega. FOTO: Kristjan Teedema / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Ka on Tallinnas Mustamäel asuvas Invaru esinduses näha abivahendeid kasutava kunstniku Kalju Jõesaare maale, kes naudib akrüülpiltide loomist. Tema neli teost seal kujutavad Pirita jõe kõrget liivakallast, Lillepi pargi haljastust, Pirita kloostrit ja Aura jõe pinnalt peegelduvat Soome taevast.

Invaru Paide esindust ehib rabamaal kunstnik Marcuselt ehk Margus Eltsilt, kes on abivahendite kasutaja ning harrastab akrüül- ja õlivärvidega maalimist.

Koos Tartu esinduse avamisega läinud sügisel Narva maanteel on liikumis-, hooldus- ja põetusabivahenditele spetsialiseerunud Invarul kokku kümme esindust üle Eesti, mida külastab igal kuul enam kui 10 000 abivajajat.