Käopesa lapsed said meigikunstnikult kingiks 100 liitrit jäätist

Perekodu juhataja Maive Sinijärv oli seda uudist kuuldes meeldivalt üllatunud ja rõõmustas väga, et just Käopesa peale mõeldi. «Lastele meeldib jäätis väga,» sõnas ta.

Õhtuhämaruses võtsid kingituse vastu perekodu lapsed ja perevanemad. Pisipesa perevanem Marina Kull ütles, et nende pere lapsed on küll voodislamajad, aga nemadki oskavad jäätisest rõõmu tunda, kui neile seda huultele määrida.

Anna Grace Saar ütles, et ta on kunagi koolipraktika ajal vabatahtlikuna Käopesas tööl käinud. Ta tunnistas, et sellest on küll aastaid möödas ja nüüd on ta ise ema, aga Käopesa lapsed ei ole meelest läinud ning seepärast ta nad jäätisesaajaiks valiski.