Sadamateatris esietendub psühholoogiline isikudraama

Tanel Jonase sõnul hakkavad inimesed probleemide või murede tekkimisel tihtipeale kaevuma minevikku, oma lapsepõlve, et otsida sealt põhjusi. «Ja tihtipeale on nad nõus suuri rahasummasid maksma, et psühholoogid ja terapeudid aitaksid neil aru saada, millised tegurid on neid mõjutanud. See on ju paradoksaalne?» lisas ta. «Meie lavastuses on samamoodi – jah, kuritegu toimub tõepoolest, aga oluline on natuke miski muu.»