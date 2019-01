Meil on praegu kaks maja. Üks maja põleb ja teist maja peame ehitama. Me oleme reporterid. Me kustutame parasjagu põlevat maja ja peame sellessamas majas ka töötama. Aga küsimuseks jääb: kes seda teist maja ehitab? Seda uut ja paremat maja?

Niisugust olukorda meedias on kirjeldanud Ameerika ajakirjandusprofessor Jeff Jarvis. Talle on seda omakorda rääkinud üks tark toimetaja. Vastne filosoofiadoktor Signe Ivask märgib, et see on jube ilusasti öeldud.