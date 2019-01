Rootsi multikulti kunst tuli viltuses majas tartlaste ette

Näituse vaatajaid võtab vastu suur elektrilühter, täpsemini teos seeriast «Kaksteist kolmkümmend», mille autor Sirous Namazi on sündinud Iraanis ja tegutseb Rootsis.

«Ta pidi koos perega aastal 1986 lahkuma kodumaalt usupõgenikuna, tema kodu hävitati,» ütles näituse üks kuraatoreid Hanna-Liis Kont (teine on Joanna Hoffmann). «2014. aastal lõi ta objektide sarja, mille aluseks on tema ja ta pere mälestused kunagisest kodust. Samasugune lühter, mis on mälu põhjal taasloodud, oli tema kodus.»