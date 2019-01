Go Busi juhatuse esimees Andrei Mändla on ka ise bussiroolis liine läbi sõitnud, sest nii saab asjast kõige parema ülevaate.

Pikaks veninud Tartu bussihankel osutus edukaimaks Go Bus, kes alustab 1. juulist siinsete linnaliinide teenindamist. Go Busi juhatuse esimees Andrei Mändla möönab, et hanget ümbritsenud trallist hoolimata vääris linnaga sõlmitud 10 aasta pikkune ja vähemalt 66 miljonit eurot väärt kontraht küünlaid.