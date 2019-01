Tartus algas 16-korruselise bürootorni ehitus

Tartu südalinnas on Turusilla ümbrus muutunud suureks ehitustandriks: Emajõest kiviviske kaugusel Paju tänava alguses vetelpäästejaama naabruses võtab osaühingu Paju Arendus kolmekorruseline ärihoone ilmet. Teisele poole silda on kopamehed kaevanud suure augu, kuhu kerkivas bürootornis saavad üürnikud end sisse seada poolteise aasta pärast.

Turusilla äärde Paju 2 kinnistule kerkiva 56 meetrit kõrge 16-korruselise büroohoone rajab ehitusettevõtjate Raivo Ranna ja Aivar Tuulbergi osalusega Kvintett Kinnisvara OÜ. Hoone võtab koos selle kõrvale tehtava kolmekorruselise parkimismajaga enda alla ligi 3000 ruutmeetrit. Esimesele korrusele tuleb söögikoht. Parkimismajas on kohti 250 autole.

Bürootorni ehitamiseks kulub ligi 14 miljonit eurot. Tööplaani järgi peaks sarikapidu tulema sel sügisel, kui hoone karp on valmis. Kõik tööd saavad tehtud järgmise aasta suveks. Liginullenergia hoonena rajatav Paju 2 bürootorn on Tartu esimene ärihoone, mis vastab Leed Goldi standardi nõuetele ehk on ehitatud keskkonda ja inimest säästvatest materjalidest.