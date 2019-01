Sahamehed töötavad täistuuridel

«Lund on ära veetud ja teisaldatud tänavatelt teistesse kohtadesse sisuliselt kogu linnas,» kinnitas Tartu linnavalituse linnapuhastuse peaspetsialist Madis Tammeorg.

Varasemate aastate praktika järgi on linna eelarves raha kindla normi ehk 13 000 kuupmeetri lume äravedamiseks. Pea pool sellest normist ehk 6100 kuumeetrit on juba ära veetud. Lund on ära veetud kesklinnast, sealhulgas tasulistest parkimisaladest, Riia ja Narva mäe tõusudelt, kõigilt sildadelt ning näiteks Aardla, Baeri, Näituse, Veski, Kuperjanovi ja Laialt tänavalt.