Reiniku kooli lumises hoovis löödi kopp maasse

Objektijuht Rivo Kaju selgitas, et sel nädalal alustati hoovis kommunikatsioonide ehitust ning järgmisel nädalal on plaan paigaldada elektrikaablid tänavavalgustuse tarbeks.

Ta lisas, et see, kui palju praegu ära teha suudetakse, sõltub ikkagi ilmast. «Talvel on võimalik teatud töid teha, näiteks trassitöid ja suuremaid kaevetöid, kuid see oleneb sellest, kui sügavale maapind läbi on külmunud,» tõdes Kaju.