Esimene uus linnaliinibuss vurab peagi Poolast Tartusse

Teisipäeval külastas Slupskis asuvat Scania tehast delegatsioon, kuhu kuulusid Tartu bussihanke võitnud Go Busi, piletimüügisüsteemi tehniliste lahendustega tegeleva Ridango, Scania Eesti ja linnavalitsuse esindajad. Seltskond inspekteeris põhjalikult esimest Tartusse tulevat bussi nii väljast kui ka seest ning tegi sellega paarikümne minuti pikkuse ringi Tartust pisut väiksema Slupski tänavatel.

«Muljed on positiivsed, mina olen rahul,» teatas Go Busi juhatuse esimees Andrei Mändla pärast proovisõitu. «Need bussid peavad vastu pidama kümme aastat ja olen kindel, et peavad ka.»