Laulupeomuuseumis hakkab särama juugendlik päike

Laulupeomuuseumis saab vaadata näitust Eesti klaveridisaini ajaloost, kuid väike saal ei ole neid raskeid muusikariistu täis tassitud. Vaatajate ette on sätitud vaid pianiinode esipaneelid, mis on kaunistatud enamasti puunikerdustehnikas. Mitmele neist on lisatud küünlalühtrid.