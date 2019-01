Ants Kask: kuidas kiita homset, kui ei tea, mida see toob?

Nüüd siis on kõik erakonnad asunud tulejoonele. Karm ja kallis, seda ka maksumaksjale, valimisvõitlus on alanud. Ega siis muud kui tormijooksul edasi parema tuleviku nimel jõukama ja õiglasema Eesti ning igavese isamaa eest! Heiskame purjed ja aruka, pikema seilamisega jõuame unelmate maale.

Samas ärgem unustagem, et nutika tuleviku nimel võideldes loeb igaüks. Just selline võikski võibolla olla tulevastel riigikogu valimistel arvestatavat edu lootvate erakondade koondprogramm. Nii väga aga tahaks loota, et need loosungid ei jää vaid lubadusteks ja neile järgnevad ka teod.

Peaaegu samasuguseid ülistavaid loosungeid on Eesti rahvas juba mitu aastakümmet kuulnud ja lootnud, et tulevikus on muru ikka rohelisem, taevas sinisem ja meie laste kilked rõõmsamad, kuid kahjuks vaid vähemusele on see õnn kohale jõudnud ning silma- ja elurõõmu pakkunud.

Nii ongi kujunenud, et riiki juhtivatel erakondadel on esiplaanil ikka esmajoones erakondlikud prioriteedid ning riigi ja tema elanikkonna heaolu kui terviku arendamine ning lihtinimene oma eluolu ja vajadustega on kogu aeg jäänud tagaplaanile.

Vaesumine pole tekkinud iseenesest, selles on kindlasti riigi ja selle juhtimishoobade juures olijate vajakajäämised kodanike hoolimisest ja süüdlasigi pole mõtet otsida mitme mere tagant.

Viimase kümne aasta jooksul on rahva palk ja hoiused statistiliste näitajate poolest kahekordistunud ning elu vuranud ainult tõusvas joones. Ega saagi Eesti riigi jõudsat arengut eitada, kuid selle majandusliku edukuse juures valitseb ikkagi, eriti just maal, karjuvalt suur ebavõrdsus.

Statistikaameti andmetel loetakse suhteliselt vaeseks inimest, kelle ekvivalentnetosissetulek on väiksem kui 523 eurot ja absoluutselt vaeseks, kellel on see alla 207 euro.

Need inimesed on suur osa Eesti elanikkonnast (üle 300 000) ja enamikus kindlasti pensionärid, sest keskmine pension on seni veel 425 eurot. Eriti kurioosne ongi asjaolu, et seaduseloojate tahtel peavad need suhtelises vaesuses elavad inimesed maksma ka tulumaksu summalt, mis ületab kehtivat tulumaksuvaba miinimumi. Siinjuures tahaks küll loota, et mõistus kunagi ikka võidab.

Seega üle viiendiku elanikkonnast elab vaesuses ning see sissetulekute ja regionaalse arengu taseme erinevus aina suureneb. Seepeale tahakski küsida: kuhu ja kelle kätte siis kogu see varandus on koondunud ning kes sööb kaaviari ja sõidab tõllas ning kes peab kilomeetrite kaugusele poodi leiva järele jalgsi kõmpima?

Kohatu oleks ka, nagu seda on lugupeetud Taavi Rõivas öelnud, süüdistada neid viletsuses elavaid inimesi, et nad ise pole viitsinud õppida ega tahtnud elus edasi jõuda. Ei tohi unustada, et just need vanakesed ongi Eesti riigi järjepidevuse tänapäeva noortele justkui kandikul kätte ulatanud.