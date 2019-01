Politseinikud lõpetasid kolme ulja ATV juhi lõbusõidu Tartumaa looduskaitsealal

Väljakutsele reageerinud Jõgeva patrullpolitseinik Arsi Alavere kirjeldas, et esimese maastikusõiduki koos juhiga tabasid keskkonnainspektorid ühes appi tulnud vabatahtlikuga Kärevere teemaja juurest. «Teised kaks olid aga esialgu kadunud, ent üsna pea laekus kohalikelt vihje, et masinaid olla nähtud Valmaotsa poole kihutamas. Võtsime siis meiegi suuna sinnapoole ning varsti pidasime Valmaotsa küla lähistel metsateel kinni ka teise eest ära ajanud sõiduki,» kirjeldas patrullpolitseinik.

Alavere tõdes, et kolmaski maastikusõiduki juht õnnestus tänu heale koostööle kohalike ja ametnike vahel Sinikülast ühest talust varju otsinuna kätte saada.

Patrullpolitseinik tõdes, et niipea, kui lumevaip maad katab ning pinnas krõbedaks läheb, hakkab politseile iga-aastaselt jõudma teateid «ratsanikest», kes maastikusõidukitega maaomaniku loata võõrast pinnast üles kündma hakkavad. «Neid teateid ei ole õnneks palju, aga ka need mõned üksikjuhtumid toovad maaomanikele kaasa suuri kahjusid, mis võivad kohati ulatuda isegi tuhandetesse eurodesse,» kirjeldas Alavere.

«Kui liikluses tekitab lumine talv üksjagu segadust, siis maastikusõiduki omanikele on selline ilm hoopiski kaelasadanud õnn ning võimalus oma sõidukid talveunest äratada ning hooaega nautida,» lisas Alavere.

Kuid nendegi masinate juhtidel tuleb meeles pidada, et maastikul liikudes tuleb sõiduks leida seadusega ettenähtud koht ning seejuures arvestada ka liiklusseaduse ja ohutusnõuetega ning tagada sõitmisel enese ning kaasasõitjate turvalisus, sest hooletusel võivad olla negatiivsed tagajärjed.

· Sõidu ajal peab tal olema peas kaitsekiiver. Kuivõrd maastikusõidukil liikudes ei kaitse inimest mitte ükski kest, on just kiiver see, mille arvelt järeleandmisi teha ei saa.