Endine korvpallur Tanel Tein kandideerib Eesti 200 nimekirjas riigikokku

«Leppisime tõesti nii kokku,» sõnas Tein. «Mulle teeb muret see, et üle-eestilises poliitikas napib inimesi, kes seisaks Tartu arengu eest. Õigupoolest neid polegi, kui ehk Aadu Must kõrvale jätta. See ongi peamine põhjus, miks nõustusin valimiste protsessi kaasa lööma,» jätkas ta.

Tein andis mõista, et esimese sammu koostööks astus Eesti 200 ridadesse kuuluv Margus Tsahkna, kes tegi temaga võimaliku kandideerimise teemal esimest korda juttu paar kuud tagasi. «Algul jäin skeptiliseks ja seadsin tingimuse, et Eesti 200 siseneks arutellu, mis käib Tartusse multifunktsionaalse linnahalli ja perekeskuse ehitamise ümber. Pärast seda, kui nad panid selle teema oma platvormi, muutus küsimus minu jaoks lihtsamaks: Tartu Arena idee on nüüd seal, kus see olema peab ehk korraga nii kohaliku tasandi kui üleriigilises debatis. Pingutame edaspidi üheskoos selle nimel, et riik toetaks olulisi investeeringuid, mis aitavad kaasa piirkondlikule arengule.»

Muu hulgas kritiseeris Tein viimasel ajal ohtralt kõneainet pakkunud niinimetatud katuserahade poliitikat, millega pillutakse maksumaksjate raha ebaselgete põhimõtete alusel kild-killu haaval üle riigi laiali. Selle asemel tuleks tema meelest investeerida jõulisemalt projektidesse, mis kannavad endas suuri arengueesmärke.

Eesti 200 liikmeks ei ole Tein seni astunud. Ka ei ole veel teada, mitmes positsioon talle erakonna Tartu valimisnimekirjas antakse. «Mingit kokkulepet pole. Võin vabalt olla ka viimane,» sõnas ta lühidalt.

Valimisliidu Tartu Eesti ühe juhtfiguurina on Tein 2017. aasta kohalikest valimistest saati seisnud aktiivselt selle eest, et Tartus asutaks ettevalmistama Tartu Arena ehitamist. Suuresti selle mõtte toel pääses ta ka ülemöödunud aastal linnavolikokku. Praegu on Tein oma volitused linna esinduskogus peatanud ning teda asendab Vahur Kalmre.

Tein töötab reklaamiagentuuri ImiD juhina.