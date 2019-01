Eesti 200 lubab võidelda Tartu Arena rajamise eest

Valimisliidu Tartu Eest eestvedaja Tanel Teini on Eesti 200 eelseisvate riigikogu valimiste kontekstis mõjunud nagu sõõm värsket õhku. «Vajame poliitikasse uusi inimesi, kes soovivad oma riiki panustada. Selle erakonna loomine on märgiline samm Eesti arengus. Pean väga oluliseks regionaalset arengut ja Lõuna-Eesti konkurentsivõime suurendamist. Hea meel on tõdeda, et ka Eesti 200 peab suure pildi juures oluliseks piirkondlikke investeeringuid. See võimaldab elamisväärset elu ka väljaspool Tallinna ning tugevdab seeläbi meie riiki tervikuna,» rääkis Tein.

Eesti 200 esimehe Kristina Kallase sõnul on nende erakond ellu kutsutud selleks, et viia ellu julgeid ideid ning anda hea tegutsemisplatvorm oma kogukonna arengu eest seisvatele inimestele. «Meile on oluline, et ka üleriigiline poliitika ja poliitikud mõistaksid ning tuleksid kaasa meie ideega, et investeerida Tartu ja kogu Lõuna-Eesti konkurentsivõime kasvuks. Sellest on kasu kogu Eestile. Meie arvates on üks selliseid samme just mitmefunktsioonilise linnahalli ja perekeskuse ehitamine Tartusse. Erakond Eesti 200 mõistab asju samamoodi, seepärast saamegi omavahel koostööd teha,» ütles Kristina Kallas.