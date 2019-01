On valimised ikka rahva tahte avaldus?

Toon kõigepealt ühe näite. Jutt on sellest, et valitud isikutel ei tarvitse olla mingit pistmist valimisringkonnaga, kust nad riigikogusse valiti. Oletame, et ühe suvalise erakonna piirkondlikud liikmed on aktiivsed, avaldavad arvamust nii kohalike kui ka riiklike probleemide üle. Teevad mõistlikke ettepanekuid probleemide lahendamiseks ning on muidu mõnusad.