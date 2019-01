Muinsuskaitse ei keela vaksalisse lifti

Tartu abilinnapea Reno Laidre ütles, et teema oli eelmisel aastal kõne all, Eesti Raudteega on asja arutatud ja püütud kokku leppida, kuidas probleemi lahendada.

«Vastab tõele, et muinsuskaitse ei tee takistusi, et lift trepikotta ehitada,» ütles Laidre. «See on rahamahukas. Kiirem lahendus, milles kokku leppisime, oli see, et Eesti Raudtee teeb panduse ehk kaldtee perrooni otsa ja sealt saab jaamahoonest Näituse tänava poole jäävasse parklasse.»