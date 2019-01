Linlane võttis Audiga lumevalli sõitnud purjus juhilt autovõtmed

Veel enne, kui politseipatrull sündmuskohale jõudis, oli üks linlane nähtule reageerinud ning Audi juhilt sõiduki võtmed ära võtnud. Avariipaigale saabunud politsei tuvastas, et Audit juhtinud 40-aastane mees oli raskes alkoholijoobes. Ta peeti kinni ning toimetati arestimajja. Õnneks juht ega keegi kõrvaline ses õnnetuses viga ei saanud.

Tartu avariipolitseinik Mart Alupere tõdes, et tegu oli õnneliku õnnetusega, sest ükski inimene viga ei saanud ning kahjustusi sai üksnes auto. «See aga ei õigusta kuidagi nii vastutustundetut käitumist, nagu seda on purjuspäi rooli istumine. Ainuüksi eelmisel aastal põhjustasid joobes sohvrid Eestis üle poole tuhande avarii, milles hukkus 12 inimest. Joobes juhtimine on liikluses üks suurimaid ohtusid,» toonitas Alupere.